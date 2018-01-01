Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч чемпионата Англии

Украинец не примет участия в поединке против Ньюкасла.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко пропусти матч 24-го тура чемпионата Англии против Ньюкасла.

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Как сообщает пресс-служба "горожан", украинец не выйдет в основном составе, а также не будет присутствовать на скамейке запасных.

Поединок с Ньюкаслом начнется в 22:00.

Отметим, что в 2019 году Зинченко не сыграл еще ни в одном матче АПЛ, однако принял участие в играх Кубка Англии и Кубка английской лиги, и даже отметился голом.

Ранее Александр Зинченко заявил, что ему нравится быть частью Манчестер Сити.