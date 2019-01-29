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Звезда МЮ отправится в суд за то, что пользовался телефоном во время вождения

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Джесси Лингард был пойман за рулем с телефоном в руках.
Джесси Лингард
Джесси Лингард
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Джесси Лингард попал в неприятную ситуацию из-за того, что пользовался телефоном, находясь за рулем автомобиля.

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По информации The Sun, 26-летнего футболиста сфотографировали с телефоном в руках, когда он ехал на своем Bentley Continental на Олд Траффорд, чтобы принять участие в матче “красных дьяволов“ против Бернли.

Джесси Лингард пользуется телефоном за рулем
Джесси Лингард пользуется телефоном за рулем
The Sun

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По законам Великобритании, за это правонарушение Лингарду грозит штраф в размере от 200 до 1000 фунтов (230 - 1150 евро), а также будет проведено заседание суда, на котором его могут лишить водительских прав.

В то же время источник отмечает, что Джесси не является злостным нарушителем и, скорее всего, он отделается лишь штрафом.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду получил 23-месячный условный срок и штраф в размере 19 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов.

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Теги: Джесси Лингард, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, суд, штраф, правонарушение
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Комментариев (1)
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Makcimus    29.01.2019, 20:53
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Makcimus
Врт нам бы так... Казна пополнилась бы, да и аварий поменьше было.
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