Звезда МЮ отправится в суд за то, что пользовался телефоном во время вождения

Джесси Лингард был пойман за рулем с телефоном в руках.

Форвард Манчестер Юнайтед Джесси Лингард попал в неприятную ситуацию из-за того, что пользовался телефоном, находясь за рулем автомобиля.

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По информации The Sun, 26-летнего футболиста сфотографировали с телефоном в руках, когда он ехал на своем Bentley Continental на Олд Траффорд, чтобы принять участие в матче “красных дьяволов“ против Бернли.

Джесси Лингард пользуется телефоном за рулем The Sun

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По законам Великобритании, за это правонарушение Лингарду грозит штраф в размере от 200 до 1000 фунтов (230 - 1150 евро), а также будет проведено заседание суда, на котором его могут лишить водительских прав.

В то же время источник отмечает, что Джесси не является злостным нарушителем и, скорее всего, он отделается лишь штрафом.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду получил 23-месячный условный срок и штраф в размере 19 миллионов евро за уклонение от уплаты налогов.