Челси нацелился на хавбека Барселоны

Лондонский клуб намерен укрепить свою линию полузащиты.

Челси заинтересован в подписании центрального полузащитника Барселоны Ивана Ракитича. Об этом сообщает портал Sport.es.

Читай также: Игуаин в дебютном матче за Челси отказался пробить пенальти

По информации источника, главный тренер “аристократов“ видит в переходе хорвата усиление линии полузащиты, и руководство Челси планирует перевести переговоры с Барселоной уже летом.

Ракитич же, в свою очередь, может потерять место в основе каталонского клуба после того, как “сине-гранатовые“ подписали Френки де Йонга.

В текущем сезоне Ракитич провел за Барселону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 и отдал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Барселону также может покинуть бразилец Филиппе Коутиньо.