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Челси нацелился на хавбека Барселоны

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Лондонский клуб намерен укрепить свою линию полузащиты.
Иван Ракитич
Иван Ракитич
Getty Images

Челси заинтересован в подписании центрального полузащитника Барселоны Ивана Ракитича. Об этом сообщает портал Sport.es.

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По информации источника, главный тренер “аристократов“ видит в переходе хорвата усиление линии полузащиты, и руководство Челси планирует перевести переговоры с Барселоной уже летом.

Ракитич же, в свою очередь, может потерять место в основе каталонского клуба после того, как “сине-гранатовые“ подписали Френки де Йонга.

В текущем сезоне Ракитич провел за Барселону 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 и отдал 4 ассиста.

Ранее стало известно, что Барселону также может покинуть бразилец Филиппе Коутиньо.

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Теги: Иван Ракитич, Челси, Барселона, трансферы, футбол
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