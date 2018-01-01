Гвардиола: Компани - наш капитан, но реальность такова, что он может уйти

Наставник Манчестер Сити не исключил возможность того, что Венсан Компани летом покинет команду.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал возможность ухода из команды Венсана Компани, контракт которого истекает летом 2019-го года.

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"Мы должны обсудить эту проблему с Компани. Мы ни капли не сомневаемся в его уровне. Он - наш капитан, и на поле он может дать команде гораздо больше, чем несколько центральных защитников вместе взятых.

Он невероятный футболист, но реальность такова, что он может уйти. За последние пять лет он сыграл не так много игр, и этого очень мало. В футболе всегда наступает момент, когда все кончено. В любом случае, это должно быть его решение", - цитирует Гвардиолу The Sun.

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Отметим, что "горожане" пока не смогли договориться с 32-летним бельгийцем, который пришел в команду в 2008 году, по поводу продления контракта. Англичан беспокоит высокая травматичность Компани.

Ранее Хосе Гвардиола заявил, что защитника Манчестер Сити Николас Отаменди не чувствует себя счастливым в команде.