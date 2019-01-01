Кубок Англии: Челси встретится с Манчестер Юнайтед

Все поединки пройдут с 15 по 18 февраля нынешнего года.

Накануне прошла жеребьевка пятого раунда Кубка Англии. По итогам жребия топ-поединком на данном этапе турнира пройдет между лондонским Челси и Манчестер Юнайтед.

Жеребьевка 5-го раунда Кубка Англии

Челси — Манчестер Юнайтед

Бристоль Сити — Шрусбери Таун/Вулверхэмптон

Уимблдон — Миллуолл

Донкастер — Кристал Пэлас

Мидлсбро/Ньюпорт Каунти — Манчестер Сити

Суонси Сити — Барнет/Брентфорд

Портсмут/КПР — Уотфорд

Брайтон/Вест Бромвич — Дерби Каунти

Все матчи состоятся с 15 по 18 февраля. Также с этого сезона на данной стадии убраны переигровки в случае ничейного исхода. Это означает, что если поединок завершится вничью, то сначала команды сыграют два дополнительных тайма по 15 минут, а если в этом случае не выявится победитель, то будет серия пенальти.