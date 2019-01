Звезда Болливуда посмеялась над футболистом Арсенала, выложив переписку, где его называют неандертальцем

Известная актриса Болливуда Эша Гупта, которая является амбасадором лондонского Арсенала, оконфузилась перед болельщиками “канониров“.

Гупта разместила скриншот своей приватной переписки с неким Varun_Gupta17, в которой обсуждается игра полузащитника команды Алекса Ивоби.

"Нужно решить проблемы с нашими вингерами. Я уже не могу видеть эту гориллу с лицом Ивоби на фланге. Он очень плох, - написал Varun_Gupta17. “Ахахаха. Честно говоря, я не знаю, почему он не проводит больше времени в запасе", - ответила Эша.

"Такое впечатление, что эволюция для него остановилась. Со времен неандертальца он не изменился“, - написано еще в одном из сообщений, на которое Гупта снова ответила насмешками.

Позже девушка удалила этот скриншот, но болельщики Арсенала к тому времени уже потребовали отстранить ее от роли амбасадора лондонского клуба.

Актрисе пришлось написать пост с извинениями.

It was us discussing our frustration during the game.sorry as I din realise it directed towards racism.laughed over the spur of the moment, which was the games result guys.been victim of racism myself before. But this is not something m proud of. It was a fault,sorry guys