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Мане: Я думаю только о Ливерпуле

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Футболист прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.
Садио Мане
Садио Мане
Getty Images

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане сообщил, что не обращает внимания на слухи о том, что он может сменить команду.

“Спекуляции - это часть футбола. Многие футболисты стараются не думать об этом серьезно. Сейчас меня волнует только Ливерпуль. Я счастлив здесь и думаю, что люди тоже довольны мной.

Моя цель - быть среди великих футболистов, которые уже вошли в историю этого клуба. Я думаю, что мы в начале чего-то особенного“, - цитирует сенегальца Liverpool Echo.

Напомним, в текущем сезоне Мане провел за клуб 28 игр и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с Сане до 2023 года.

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Теги: футбол, Садио Мане, Ливерпуль
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Источник: www.liverpoolecho.co.uk

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