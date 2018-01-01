Мане: Я думаю только о Ливерпуле

Футболист прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

Полузащитник Ливерпуля Садио Мане сообщил, что не обращает внимания на слухи о том, что он может сменить команду.

“Спекуляции - это часть футбола. Многие футболисты стараются не думать об этом серьезно. Сейчас меня волнует только Ливерпуль. Я счастлив здесь и думаю, что люди тоже довольны мной.

Моя цель - быть среди великих футболистов, которые уже вошли в историю этого клуба. Я думаю, что мы в начале чего-то особенного“, - цитирует сенегальца Liverpool Echo.

Напомним, в текущем сезоне Мане провел за клуб 28 игр и забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль продлил контракт с Сане до 2023 года.