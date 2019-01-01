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Пеллегрини: Ярмоленко не вернется на поле в ближайший месяц

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Сроки восстановления 29-летнего украинца все еще не определены.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, получивший повреждение ноги в октябре, до сих пор восстанавливается после травмы.

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В стане "молотобойцев" уверены, что украинец не поможет команде в феврале. Это подтвердил главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини.

"Что касается травмированных, то Райан Фредерикс уже готов играть, а Мануэль Лансини вернется в течении 3-4 недель, и это очень хорошая новость

Все остальные наши травмированные игроки, в том числе Андрей Ярмоленко, точно не вернутся в течение следующего месяца", - цитирует аргентинского специалиста BBC.

Напомним, что украинский атакующий хавбек Вест Хэма получил серьезную травму в матче 9-го тура АПЛ.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Мануэль Пеллегрини, Вест Хэм, Английская Премьер-лига, футбол
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