Де Хеа: Мы рады победам, но клуб должен бороться за титул

Испанский вратарь признался, что попадание в топ-4 - это не предел мечтаний команды.

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал результаты команды в последних матчах.

“Да, мы хорошо играем в последнее время, но по-прежнему не входим в топ-4 и очень далеки от первого места. Мы рады, что одерживаем победы, но в целом нас не устраивает ситуация. Клуб должен бороться за титул.

Сейчас мы хотим вернуться в топ-4. Это будет сложно, однако мы уже сократили разрыв. АПЛ в этом голу выиграть уже невозможно“, - цитирует испанца FourFourTwo.

Напомним, после назначения Оле-Гуннара Сульшера манкунианцы одержали восемь побед подряд во всех турнирах.

После 23-х игр “красные дьяволы“ занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка.

Ранее сообщалось, что Сульшер благодаря восьми победам подряд превзошел Фергюсона.