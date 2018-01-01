Защитник Арсенала пропустит месяц

Сократис выбыл до конца февраля из-за травмы лодыжки.

Греческий защитник Арсенала Сократис Папастатопулос не поможет своей команде ближайший месяц.

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В матче на Кубок Англии против Манчестер Юнайтед футболист повредил лодыжку, и, как следствие, был заменен еще в первом тайме.

По прогнозам медиков, грек сможет выйти на поле к концу февраля.

В этом же матче травму получил еще один центрбек "канониров" Лоран Косьелни.

Напомним, в минувшую пятницу в рамках Кубка Англии Арсенал уступил Манчестер Юнайтед (1:3) и выбыл из данного турнира.