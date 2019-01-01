СМИ опубликовали переписку Салы с сыном агента, организовавшим его перелет

Джек Маккэй поспособствовал организации перелета новичка Кардиффа, во время которого он пропал.

Британское издание The Sun опубликовало переписку пропавшего Эмилиано Салы с игроком молодежного состава Кардифф Сити Джеком Маккэем, который является сыном агента Уилли Маккэя.

Уилли помогал организовать трансфер Салы в Кардифф, а, также, по информации СМИ, именно на его самолете летел футболист, хотя сам Маккэй это отрицает. Стоит сказать, что агентом Салы выступал второй сын Маккэя, Марк, который пригласил пилота, не имеющего для этого соответствующей лицензии.

Вашему вниманию переписка Джека и Эмилиано:

Пятница, 18 января

Маккей: Папа сообщил, что ты собираешься слетать во Францию. Можем предоставить тебе самолет, чтобы он доставил тебя в Нант, а потом вернул тебя обратно в понедельник, и ты успеешь на тренировку.

Сала: Это здорово. Я как раз смотрел, какие есть рейсы, чтобы добраться до Нанта. Сколько мне это будет стоить?

Маккей: Ничего. Он сказал, что если ты поможешь мне забивать голы, то все будет бесплатно.

Сала: Ха-ха. С удовольствием. Мы будем забивать много голов. Хочу улететь завтра в Нант около 11 утра и вернуться вечером в понедельник около 9 часов вечера в Кардифф, если это возможно.

Маккей: Хорошо. Сообщу, когда вопрос решится.

Воскресенье, 20 января

Маккей: Привет, тебя устроит сесть на самолет до семи вечера в понедельник? Просто пилоту нужно еще вернуться домой после того, как вы доберетесь до Кардиффа.

Сала: Привет, думаю, мы успеем до половины седьмого.

Маккей: Хорошо.

Сала: Могу ли я в салон взять багаж?

Маккей: Да, конечно.

Сала: А это для самолета нормально?

Маккей: Да, в самолете есть места для багажа.

Сала: Ок.

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Уилли Маккэй после этого сообщил, что его сыновья общались с Салой по поводу проблем с бронированием рейса на коммерческих лайнерах, однако никто из членов его семьи не занимался подбором пилота и самолета.

Уилли Маккэй - агент, занимавшийся перелетом Салы The Sun

Кардифф, в свою очередь, собирается подать на агента Салы в суд за халатность при организации перелета.

Напомним, Эмилиано Сала пропал над Ла-Маншем 21-го января. Полиция уже прекратила поиски, однако семья футболиста собрала деньги на собственную поисковую операцию.

Ранее сообщалось, что причиной крушения воздушного судна могло быть обледенение на крыльях.