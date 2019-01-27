Пилот самолета, на котором летел Сала, работал механиком и диджеем

Британские журналисты провели собственное расследование в отношении пилота, который управлял пропавшим самолетом.

В Англии продолжается расследование дела о пропажи самолета над Ла-Маншем, в котором летел новичок Кардиффа Эмилиано Сало.

Отделение расследования авиационных происшествий установило, что пилот пропавшего воздушного судна Дэйв Ибботсон имел право совершать только частные полеты, т.е. не имел права перевозить пассажиров и брать за это деньги.

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Британское издание The Sun провело собственное расследование в отношении пилота, по результатам которого выяснилось, что Ибботсон работал газовым механиком, а также продвигал собственный бизнес по производству сантехники. Кроме того, у него был огромный долг в размере 18 тысяч фунтов стерлингов (около 20,7 тысяч евро).

Также выяснилось, что Дэйв предлагал свои услуги пилота на различных страничках в социальной сети Facebook. Ибботсон любил сидеть за штурвалом, однако в основном перевозил парашютистов к местам прыжков.

Пилот Дэйв Ибботсон The Sun

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Источник, ссылаясь на друга пилота, сообщил, что Дэйв также подрабатывал диджеем, а летал он для удовольствия, это было его хобби. Другой друг 59-летнего пилота заявил: “Я всегда считал, что сантехник из него лучше, чем пилот. Он не был пилотом, он просто перевозил парашютистов“.

В то же время расследование журналистов установило, что Ибботсон был одним из четырех пилотов, услугами которых пользовался агент Салы Марк Маккэй для перевозки своих клиентов. Стоит отметить, что самолет, на котором летел Эмилиано, принадлежал агенту Уилли Маккэю.

Напомним, 21-го января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился Эмилиано Сала. После 4-х дней поисков полиция прекратила операцию, однако семья футболиста решила самостоятельно заняться этим.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали вероятную причину крушения воздушного судна.