Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Игуаин в дебютном матче за Челси отказался пробить пенальти

Комментариев: 0
Аргентинцу предложить исполнить 11-метровый удар, однако он отказался.
Гонсало Игуаин в дебютном матче за Челси
Гонсало Игуаин в дебютном матче за Челси
Getty Images

Новичок Челси Гонсало Игуаин провел дебютный матч за клуб против Шеффилда в рамках Кубка Англии.

Читай также: Шевченко: Игуаин написал великолепные страницы в истории футбола, а Пентек - будущее

Аргентинец не забил в этом поединке, однако зрителям запомнился один момент с его участием. "Синие" заработали пенальти при счете 1:0 в свою пользу, и Виллиан предложил выполнить удар Игуаину.

Форвард поблагодарил своего товарища по команде за доверие, однако отказался выполнять 11-метровый удар.

Отметим, что Челси разгромил Шеффилд со счетом 3:0 и прошел в следующий раунд турнира.

Напомним, 23 января Гонсало Игуаин присоединился к Челси до конца сезона на правах аренды.

Сообщалось, что фанаты поприветствовали аргентинца в новом клубе троллингом его любви к сладкому.

Поделись:
Теги: Гонсало Игуаин, Виллиан, Челси, Шеффилд Юнайтед, Кубок Англии, футбол, пенальти
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь