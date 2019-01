Игуаин в дебютном матче за Челси отказался пробить пенальти

Новичок Челси Гонсало Игуаин провел дебютный матч за клуб против Шеффилда в рамках Кубка Англии.

Аргентинец не забил в этом поединке, однако зрителям запомнился один момент с его участием. "Синие" заработали пенальти при счете 1:0 в свою пользу, и Виллиан предложил выполнить удар Игуаину.

Форвард поблагодарил своего товарища по команде за доверие, однако отказался выполнять 11-метровый удар.

Willian respectfully offering to Higuain the chance to take the PK. Guy is pure class. pic.twitter.com/X4OBAdcl1b