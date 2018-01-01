Ливерпуль оформил первый зимний трансфер

Мерсисайдцы подписали 16-летнего защитника из Франции.

Ливерпуль договорился о переходе юного защитника Орлеана Билли Куметио. Об этом сообщает спортивный портал ESPN.

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По информации источника, французский футболист определенный период времени пребывал на просмотре в академии "красных", после чего руководство Ливерпуля решило подписать с Куметио полноценный контракт.

Центральный защитник с ростом 1 метр 92 сантиметра является воспитанником Лиона.

Ранее в СМИ сообщалось, что молодой полузащитник Челси подал запрос на переход в Баварию.