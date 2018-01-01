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Французская модель рассказала о сексуальной связи с начинающей звездой Арсенала

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Модель Эглантин-Флор Агулар утверждает, что провела ночь с Джо Уиллоком.
Джо Уоллок
Джо Уоллок
Getty Images

Французская модель Эглантин-Флор Агулар рассказала о своих отношениях с восходящей звездой Арсенала  полузащитником Джо Уиллоком.

По словам девушки, она некоторое время переписывалась с футболистом. Позже Уиллок пригласил модель в Лондон и оплатил ей билеты.

В Лондоне пара посетила ночной клуб Libertine, где у футболиста был VIP-столик. Уоллок и Агулар выпили бутылку ликера Disaronno и Hennessy за 2500 фунтов (около 2900 евро). 

"Он не хотел танцевать, он только сидел за столиком, пил и курил кальян", - цитирует модель The Sun.

После клуба пара поехала на съемную квартиру в Кенсингтоне, Западный Лондон, где Уоллок, по словам девушки, вдыхал веселящий газ.

"Секс с ним был довольно странным. Он хотел попробовать много разных позиций за короткий промежуток времени. Мне не понравилось.

В какой-то момент он упомянул, что ему нужно быть на тренировке в 11 утра, но, похоже, его это не беспокоило. Если он туда добрался, то я понятия не имею, как он это сделал", - сказала модель.

Это случилось спустя неделю после того, как Уоллок забил два гола в Кубке Англии.

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Теги: Арсенал, АПЛ, вне игры, фото
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