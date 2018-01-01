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Арнаутович продлил контракт с Вест Хэмом, вопреки слухам о переезде в Китай

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Марко Арнаутович не покинет "молотобойцев" в зимнее трансферное окно.
Марко Арнаутович
Марко Арнаутович
Getty Images

Нападающий Вест Хэма Марко Арнаутович продлил контракт с Вест Хэмом на фоне слухов о его трансфере в Китай

Предыдущее соглашение одноклубника Ярмоленко было рассчитано до конца июня 2022 года.

"Вест Хэм Юнайтед рад сообщить, что Марко Арнаутович продлил контракт. Австриец подтвердил свою 100-процентную верность "молотобойцам" после того, как решил покончить со спекуляциям о его переезде в Китай, продлив свое соглашение с клубом", - говорится в сообщении пресс-службы Вест Хэма.

В нынешнем сезоне в Арнаутович сыграл в 16 матчах АПЛ, забив 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 

В начале января Вест Хэм напомнил Арнаутовичу о его контракте с клубом, заявив, что не намерен продавать футболиста.

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Теги: Марко Арнаутович, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу
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