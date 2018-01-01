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Игрок Челси подал запрос на трансфер в Баварию

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Футболист уже отказался от продления контракта с лондонским клубом.
Каллум Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
Getty Images

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои попросил руководство клуба отпустить его. Об этом сообщает Sky Sports

18-летний англичанин подал официальный запрос на трансфер в мюнхенскую Баварию. Футболист уже отказался от продления контракта с клубом, согласно которому он мог бы получать 98 тысяч евро в неделю.

Ранее немецкий клуб сделал Челси ряд предложений о приобретении Хадсона-Одои. На последнее из них, которое составило 39 миллионов евро, руководство "синих" не ответило до сих пор.

В сезоне 2018/2019 в чемпионате Англии Хадсон-Одои провел три матча. В Лиге Европы на его счету четыре поединка и один гол.

Ранее сообщалось, что фанаты потроллили новичка Челси коробками Nutella.

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Теги: Каллум Хадсон-Одои, Челси (Лондон), Бавария (Мюнхен), Англия, АПЛ, футбол
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