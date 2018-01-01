Семья Салы выступила против траурных повязок на матчах

Родные футболиста надеются, что Эмилиано до сих пор жив.

Родственники пропавшего без вести футболиста Эмилиано Салы недовольны действиями Футбольной ассоциации Англии. Об этом сообщает Mirror.

Семья аргентинца выступила с просьбой убрать черные траурные повязки с английских футболистов во время соревнований. Родные футболиста надеются, что Эмилиано до сих пор жив.

Так, в сегодняшнем матче Кубка Англии между Миллуоллом и Эвертоном футболисты клубов сыграли без таких повязок, хотя ранее в этот же день игроки других команд их носили.

Напомним, 21 января Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф частным самолетом, когда тот пропал с радаров. С борта футболист успел отправить сообщение о том, что самолет вот-вот развалится. Спустя несколько дней поисков полиция прекратила поисковую операцию, которая не дала никаких результатов.