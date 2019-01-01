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Манчестер Сити – Бернли 5:0 Видео голов и обзор матча Кубка Англии

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"Горожане" разгромили команду Шона Дайча (5:0) и вышли в следующую стадию турнира.
Манчестер Сити – Бернли 5:0
Манчестер Сити – Бернли 5:0

В рамках матча Кубка Англии Манчестер Сити принимал на своем поле Бернли. Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно обыграли соперника, отгрузив в ворота команды Шона Дайча пять безответных голов.

Ман Сити — Бернли 5:0

Голы: Жезус, 23, Б. Сильва, 52, Де Брюйне, 61,  Лонг, 73 (в свои ворота), Агуэро, 85 (с пенальти).

Ман Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило — Гюндоган, Фернандиньо (Д. Сильва, 66), Де Брюйне (Фоден, 75) — Б. Сильва, Жезус (Агуэро, 75), Марез.

Бернли: Поуп — Лонг, Тарковски, Гибсон — Брэди (Корк, 46), Хендрик, Тэйлор, Дефур (Вествуд, 77), Уорд — Выдра (Вуд, 62), МакНейл.

Предупреждения: Уокер.

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Теги: Манчестер Сити, Бернли, Кубок Англии, футбол, видео голов
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