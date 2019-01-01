Манчестер Сити – Бернли 5:0 Видео голов и обзор матча Кубка Англии
"Горожане" разгромили команду Шона Дайча (5:0) и вышли в следующую стадию турнира.
В рамках матча Кубка Англии Манчестер Сити принимал на своем поле Бернли. Подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно обыграли соперника, отгрузив в ворота команды Шона Дайча пять безответных голов.
Ман Сити — Бернли 5:0
Голы: Жезус, 23, Б. Сильва, 52, Де Брюйне, 61, Лонг, 73 (в свои ворота), Агуэро, 85 (с пенальти).
Ман Сити: Эдерсон — Уокер, Отаменди, Стоунз, Данило — Гюндоган, Фернандиньо (Д. Сильва, 66), Де Брюйне (Фоден, 75) — Б. Сильва, Жезус (Агуэро, 75), Марез.
Бернли: Поуп — Лонг, Тарковски, Гибсон — Брэди (Корк, 46), Хендрик, Тэйлор, Дефур (Вествуд, 77), Уорд — Выдра (Вуд, 62), МакНейл.
Предупреждения: Уокер.
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