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Макгрегор выразил восхищение работой Сульшера в Манчестер Юнайтед

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Известный ирландец в восторге от успехов норвежца на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил восхищение работой Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

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“Сульшер - особенный человек. Суперзамена для Манчестер Юнайтед. Игрок и тренер, просто фантастически. Вы можете чувствовать ту же страсть, которую испытывает он к истории клуба и к самой команде.

Его переполняет гордость, когда он рассказывает об игре команды через контратаки. Прошлое и настоящее! Просто фантастика“, - написал Макгрегор на своей страничке в Twitter.

Напомним, Оле-Гуннар Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед 19 декабря 2018 году, через день после отставки Жозе Моуринью. За время своей работы норвежец добился восьми побед подряд, чем превзошел легендарного сэра Алекса Фергюсона.

Отметим, что в последнем матче “красные дьяволы“ разгромили Арсенал в матче 1/16 Кубка Англии. Смотрите также видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Оле-Гуннар Сульшер, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Конор Макгрегор
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