Макгрегор выразил восхищение работой Сульшера в Манчестер Юнайтед

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил восхищение работой Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

“Сульшер - особенный человек. Суперзамена для Манчестер Юнайтед. Игрок и тренер, просто фантастически. Вы можете чувствовать ту же страсть, которую испытывает он к истории клуба и к самой команде.

Его переполняет гордость, когда он рассказывает об игре команды через контратаки. Прошлое и настоящее! Просто фантастика“, - написал Макгрегор на своей страничке в Twitter.

Ole Gunnar Solskjær is a special man!

The Man United Super Sub.

Player AND Manager. Insane!

You can feel the passion he has for his club and it’s history.

Beaming with pride as he vividly explains the teams amazing counter attacking ability over the years. Past and present!

Wow!