Кардифф собирается подать иск в суд из-за пропажи Салы

Клуб обвиняет агентов футболиста в халатности.

Кардифф Сити планирует начать судебное разбирательство с футбольными агентами по делу о пропаже 28-летнего новичка команды Эмилиано Салы.

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Как сообщает The Telegraph, клуб собирается подать иск о халатности со стороны агентов игрока из-за некоторых обстоятельств дела. Во-первых, Сала пересекал Ла-Манш на одномоторном самолете Piper Malibu 1984 года, который принадлежал агенту Уилли Маккэю, помогавшему в осуществлении трансфера.

Второе, что вызвало недовольство клуба, это то, что пилот воздушного судна не имел лицензии на перевозку пассажиров, однако взял Салу на борт.

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Пока идет разбирательство Кардифф приостановил выплаты Нанту, однако юристы утверждают, что валлийцам придется выплатить всю оговоренную трансферную стоимость. Несмотря на оформленную страховку, Кардифф не сможет возместить всю сумму за игрока.

Напомним, Эмилиано Сала летел на самолете, который пропал с радаров в понедельник, 21-го января. Спустя несколько дней поисков полиция прекратила операцию, но семья футболиста решила продолжить поиски самостоятельно.

Лидер Барселоны Лионель Месси призвал полицию продолжать поисковую операцию в надежде, что Сала и пилот будут найдены живыми.

Ранее сообщалось, что причиной крушения самолета могло стать обледенение на крыльях.