Сульшер благодаря восьми победам подряд превзошел Фергюсона

Легендарному тренеру Манчестер Юнайтед понадобилось 19 матчей, чтобы добиться восьми побед.

Манчестер Юнайтед в гостях обыграл Арсенал со счетом 3:1 в матче 1/16 финала Кубка Англии.

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Эта победа стала восьмой для Оле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды, что является лучшим результатом в истории клуба. Легендарному тренеру “красных дьяволов“ сэру Алексу Фергюсону для достижения этого показателя понадобилось 19-ть поединков.

Ранее норвежец превзошел рекорд сэра Мэтта Басби, который начал в Манчестере с пяти побед в чемпионате Англии (август-сентябрь 1946 года). На данный момент Сульшер одержал 6 побед в АПЛ и 2 – в Кубке Англии.

Манчестер Юнайтед выиграл восемь последних матчей, забив при этом 22 гола, а пропустив лишь 5.

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