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Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Англии

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Манчестер Юнайтед спокойно разобрался с Арсеналом и вышел в 1/8 турнира.

Арсенал - МЮ: видео голов
Арсенал - МЮ: видео голов
Getty Images

Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал в рамках 1/16 финала Кубка Англии и без проблем завоевал путевку в следующую стадию турнира.

Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - МЮ:

Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Обамеянг, 43 - Санчес, 31, Лингард, 33, Марсьяль, 82

Арсенал: Чех - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос (Мустафи, 21), Косельни (Гендузи, 64), Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака - Ивоби (Озил, 64), Обамеянг - Ляказетт

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Янг, Линделеф, Байи, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Джонс, 88), Погба, Санчес (Марсьяль, 72) - Лукаку (Рашфорд, 72)

Предупреждения: Косельни, Колашинац, Гендузи - Янг, Лингард, Рашфорд

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Теги: Манчестер Юнайдет, Арсенал, Кубок Англии, видео голов, обзор матча, футбол, видео
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