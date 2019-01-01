Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:3 видео голов и обзор матча Кубка Англии

Манчестер Юнайтед спокойно разобрался с Арсеналом и вышел в 1/8 турнира.

Арсенал - МЮ: видео голов Getty Images Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал в рамках 1/16 финала Кубка Англии и без проблем завоевал путевку в следующую стадию турнира. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - МЮ: Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Обамеянг, 43 - Санчес, 31, Лингард, 33, Марсьяль, 82 Арсенал: Чех - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос (Мустафи, 21), Косельни (Гендузи, 64), Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака - Ивоби (Озил, 64), Обамеянг - Ляказетт Манчестер Юнайтед: Ромеро - Янг, Линделеф, Байи, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Джонс, 88), Погба, Санчес (Марсьяль, 72) - Лукаку (Рашфорд, 72) Предупреждения: Косельни, Колашинац, Гендузи - Янг, Лингард, Рашфорд

Горемыкина Екатерина