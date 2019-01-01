Арсенал крупно уступил Манчестер Юнайтед и вылетел из Кубка Англии

Оле-Гуннар Сульшей в восьмой раз подряд привел своих подопечных к победе.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед в гостях разобрался с Арсеналом и вышел в следующую стадию турнира.

Команды активно начали поединок и лондонцы даже завладели преимуществом, но “красные дьяволы“ создавали больше моментов у ворот соперника и первыми открыли счет. Лукаку отправил мяч на Санчеса, который успешно обыграл Чеха и с острого угла положил мяч в сетку.

В течение пары минут “манкунианцы“ удвоили преимущество. Эррера в безумном рывке перешел от своей штрафной в центр поля, сделал передачу на ход Лукаку, тот с фланга отправил мяч в центр штрафной, где Лингард в касание пробил по воротам.

“Канониры“ до перерыва сумели сократить отставание. Ивоби сделал передачу на левый угол штрафной, Рэмзи отправил мяч на линию вратарской, там Ляказетт протолкнул его на Обамеянга, который спокойно отправил его в пустые ворота.

Во втором тайме лондонцы упустили шанс сравнять счет благодаря сейву Ромеро, после чего “красные дьяволы“ надежно стали играть у своих ворот, не позволяя сопернику создать опасные моменты. А под конец поединка и вовсе забили гол - Погба пробил по воротам, но Чех справился с ударом, однако мяч отскочил к Марсиалю, который удачно сыграл на добивании.

Таким образом, Манчестер Юнайтед выбил Арсенал с турнира, а Оле-Гуннар Сульшер продолжил свою феноменальную серию из восьми побед на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

Арсенал - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Обамеянг, 43 - Санчес, 31, Лингард, 33, Марсьяль, 82

Арсенал: Чех - Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос (Мустафи, 21), Косельни (Гендузи, 64), Колашинац - Рэмси, Торрейра, Джака - Ивоби (Озил, 64), Обамеянг - Ляказетт

Манчестер Юнайтед: Ромеро - Янг, Линделеф, Байи, Шоу - Эррера, Матич - Лингард (Джонс, 88), Погба, Санчес (Марсьяль, 72) - Лукаку (Рашфорд, 72)

Предупреждения: Косельни, Колашинац, Гендузи — Янг, Лингард, Рашфорд