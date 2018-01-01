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Салах восстановил аккаунты в соцсетях, чтобы опубликовать рекламные записи

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Спустя несколько дней после отказа от использования социальных сетей Мохамед Салах вернулся в Сеть.
Мохамед Салах
Мохамед Салах
Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах несколько дней назад неожиданно удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram.

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Свое решение футболист объяснил тем, что необходимо больше общаться в жизни, а не в интернете. Однако спустя пару дней после этого египтянин восстановил обе странички, и первым же делом опубликовал фото с посылкой DHL.

Салах ни слова не написал под фотографией, но, вероятно, это рекламная публикация.

Ранее сообщалось, что капитан Манчестер Сити Венсан Компани ударил Салаха по ноге, а потом назвал его п**дой.

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Теги: Мохамед Салах, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, соцсети, Twitter, Instagram, фото, реклама
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