Семья Салы решила самостоятельно продолжить поиски пропавшего футболиста

Близкие и родные Эмилиано Салы наймут поисковую группу для розыска футболиста.

Семья новичка Кардиффа Эмилиано Салы по прежнему надеется найти его и пилота пропавшего самолета.

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Как сообщает Ole со ссылкой на друга футболиста Мартина Молтени, родственники Эмилиано собраются нанять лодки и дайверов для поисковой операции. Финансовую помощь в этом им также окажут друзья футболиста и его агент Меисс Ндиайе.

Напомним, самолет, на котором летел Эмилиано Сала, пропал над Ла-Маншем в понедельник, 21-го января. После четырех дней поисков полиция приняла решение прекратить операцию.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси призвал полицию продолжить поиски Салы.