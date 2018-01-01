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Семья Салы решила самостоятельно продолжить поиски пропавшего футболиста

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Близкие и родные Эмилиано Салы наймут поисковую группу для розыска футболиста.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

Семья новичка Кардиффа Эмилиано Салы по прежнему надеется найти его и пилота пропавшего самолета.

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Как сообщает Ole со ссылкой на друга футболиста Мартина Молтени, родственники Эмилиано собраются нанять лодки и дайверов для поисковой операции. Финансовую помощь в этом им также окажут друзья футболиста и его агент Меисс Ндиайе.

Напомним, самолет, на котором летел Эмилиано Сала, пропал над Ла-Маншем в понедельник, 21-го января. После четырех дней поисков полиция приняла решение прекратить операцию.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси призвал полицию продолжить поиски Салы.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, самолет, крушение, поиски, трагедия
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