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Азар: Игуаин — один из лучших нападающих мира

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Бельгиец рад переходу форварда в Челси.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Вингер Челси Эден Азар прокомментировал переход аргентинского нападающего Гонсало Игуаина в стан "синих".

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"Переход Гонсало — то, что нам было необходимо. В этом сезоне мы играем хорошо, но иногда нам не хватает игрока, способного забить важный гол . Игуаин — фантастический нападающий, он забил много красивых и нужных голов за свою карьеру.

Мне, как полузащитнику, нравится играть с лучшими форвардами. В Челси я уже играл  с одним из лучших  в течение трёх лет — речь о Диего Косте. Я думаю, что Игуаин также является одним из лучших игроков на своей позиции", — приводит слова бельгийца The Telegraph.

Напомним, что Гонсало Игуаин в текущее трансферное окно на правах аренды перешел в Челси из туринского Ювентуса. Аргентинец будет выступать под 9-м номером.

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Теги: Эден Азар, Гонсало Игуаин, Челси, Английская Премьер-лига, футбол
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