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Кардифф выплатит Нанту 17 миллионов за трансфер Салы, несмотря на его пропажу

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Валлийский клуб обязан выплатить Нанту деньги за трансфер пропавшего Эмилиано Салы.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

Кардифф Сити обязан выплатить Нанту 17 миллионов евро за Эмилиано Салу,который находился на борту пропавшего самолета.

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“Соглашение о трансфере было зарегистрировано в ФИФА, поэтому Кардифф обязан выплатить всю сумму Нанту, несмотря на пропажу игрока. Остается открытым вопрос страхования.

Нант страховал игрока, но нужно выяснить, действует ли она после осуществления трансфера, и успел ли Кардифф застраховать Салу.

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Если клуб это сделал, то они могут рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости футболиста от страховой компании. В любом случае, им придется заплатить 17 миллионов евро Нанту по контракту“, - приводит слова юриста Александры Коэн AFP.

Напомним, полиция остановила активные поиски пропавшего самолета и его двух пассажиров - пилота и Эмилиано Салы. Отметим, что Лионель Месси и другие футболисты призвали власти продолжить поисковую операцию.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, трансфер, Нант, деньги, трагедия
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