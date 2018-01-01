Кардифф выплатит Нанту 17 миллионов за трансфер Салы, несмотря на его пропажу

Валлийский клуб обязан выплатить Нанту деньги за трансфер пропавшего Эмилиано Салы.

Кардифф Сити обязан выплатить Нанту 17 миллионов евро за Эмилиано Салу,который находился на борту пропавшего самолета.

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“Соглашение о трансфере было зарегистрировано в ФИФА, поэтому Кардифф обязан выплатить всю сумму Нанту, несмотря на пропажу игрока. Остается открытым вопрос страхования.

Нант страховал игрока, но нужно выяснить, действует ли она после осуществления трансфера, и успел ли Кардифф застраховать Салу.

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Если клуб это сделал, то они могут рассчитывать на полную компенсацию трансферной стоимости футболиста от страховой компании. В любом случае, им придется заплатить 17 миллионов евро Нанту по контракту“, - приводит слова юриста Александры Коэн AFP.

Напомним, полиция остановила активные поиски пропавшего самолета и его двух пассажиров - пилота и Эмилиано Салы. Отметим, что Лионель Месси и другие футболисты призвали власти продолжить поисковую операцию.