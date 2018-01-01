Брат Погба: Поль покинет МЮ только ради перехода в Реал или Барселону

Флорентин Погба считает, что только карьера в испанских грандах может заставить Поля Погба уйти из Манчестер Юнайтед.

Флорентин Погба заявил, что его брат Поль Погба может покинуть состав Манчестер Юнайтед только ради трансфера в Барселону или Реал.

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“Уход Моуринью из команды стал главной причиной того, что Поль остался в Манчестер Юнайтед. Раньше он был несчастен, все это видели, но работа с Оле-Гуннаром Сульшером улучшила его состояние.

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У Поля есть три варианта продолжения карьеры - Манчестер Сити, Реал и Барселона. К “горожанам“ он точно не присоединится, поэтому остаются только два варианта - Реал и Барселона.

Когда он играл в Ювентусе, то мог перейти в состав “сине-гранатовых“, но так сложилось, что ему пришлось вернуться в Манчестер Юнайтед“, - приводит слова Флорентина Погба AS.

Ранее сообщалось, что неизвестные оставили грубую записку на лобовом стекле автомобиля Поля Погба.