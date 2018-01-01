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Брат Погба: Поль покинет МЮ только ради перехода в Реал или Барселону

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Флорентин Погба считает, что только карьера в испанских грандах может заставить Поля Погба уйти из Манчестер Юнайтед.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Флорентин Погба заявил, что его брат Поль Погба может покинуть состав Манчестер Юнайтед только ради трансфера в Барселону или Реал.

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“Уход Моуринью из команды стал главной причиной того, что Поль остался в Манчестер Юнайтед. Раньше он был несчастен, все это видели, но работа с Оле-Гуннаром Сульшером улучшила его состояние.

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У Поля есть три варианта продолжения карьеры - Манчестер Сити, Реал и Барселона. К “горожанам“ он точно не присоединится, поэтому остаются только два варианта - Реал и Барселона.

Когда он играл в Ювентусе, то мог перейти в состав “сине-гранатовых“, но так сложилось, что ему пришлось вернуться в Манчестер Юнайтед“, - приводит слова Флорентина Погба AS.

Ранее сообщалось, что неизвестные оставили грубую записку на лобовом стекле автомобиля Поля Погба.

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Теги: Поль Погба, Флорентин Погба, Манчестер Юнайтед, Реал, Барселона, футбол, вне игры
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