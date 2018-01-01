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Месси призвал полицию продолжить поиски пропавшего самолета, на котором летел Сала

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Лидер Барселоны надеется, что футболиста все же найдут живым.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

Форвард Барселоны Лионель Месси обратился к полиции Гернси с просьбой продолжить поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

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“Пока есть хоть какие-то шансы и луч надежды, мы просим продолжить поиски Салы. Моя поддержка семье и близким Эмилиано“, - написал Месси в Stories в Instagram.

Помимо Месси с призывом продолжить поиски выступили Гонсало Игуаин, Серхио Агуэро и Николас Отаменди.

Напомним, в понедельник, 21-го января, Эмилиано Сала вылетел из Франции в Англию, но самолет неожиданно пропал с радаров над Ла-Маншем. Глава поисковой службы заявил, что у футболиста не было шанса выжить.

В четверг, 24-го января, полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала.

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Теги: Лионель Месси, Эмилиано Сала, футбол, вне игры, самолет, крушение, авария, поиски
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