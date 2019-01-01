Экс-футболист Арсенала: Мысленно Озил уже давно не в клубе

Эммануэль Пети прокомментировал игру Месута Озила в составе Арсенала .

Бывший полузащитник лондонского Арсенала Эммануэль Пети прокомментировал ситуацию с полузащитником “канониров“ Месутом Озилом, который потерял место в основном составе клуба.

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“Честно говоря, я не могу вспомнить, когда Месут стабильно показывал хорошую игру. У него имеются огромные психологические проблемы. Мне кажется, Озил уже года два мысленно находится не в Арсенале..

У него есть возможность держать себя в форме, приносить команде, но он не пользуется этой возможностью. К тому же, он получил желаемое в финансовом плане, когда подписал новый контракт“, — цитирует Эммануэля Пети Daily Mail.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в услугах Озила заинтересованы Интер и Ювентус.