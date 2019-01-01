Де Хеа пропустит матч Кубка Англии против Арсенала

Испанский голкипер не сможет помочь своей команде в ближайшем поединке.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа пропустит матч с лондонским Арсеналом, который состоится в рамках в 1/16 финала Кубка Англии сегодня, 25 января.



Испанец не попал в заявку футболистов, отправившихся в Лондон, сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что у Де Хеа нет проблем со здоровьем - ему был предоставлен отдых.



Стартовый свисток матча Арсенал - Манчестер Юнайтед прозвучит в 21:55 по киевскому времени.

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