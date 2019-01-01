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Арсенал - Манчестер Юнайтед: онлайн матча Кубка Англии

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Арсенал сыграет с МЮ в четвертом раунде Кубка Англии. Следите за событиями матча Арсенал - МЮ на нашем сайте.
Онлайн матча Арсенал - МЮ
Онлайн матча Арсенал - МЮ

В поединке четвертого раунда Кубка Англии по футболу лондонский Арсенал примет Манчестер Юнайтед. Матч состоится в пятницу, 25-го января, и начнется в 21:55 по киевскому времени.

Для обеих команд Кубок Англии – едва ли единственная возможность взять трофей в этом году – победить в еврокубках шансов не много, в чемпионате они за чертой претендентов на чемпионство, а из Кубка лиги об вылетели.

При этом встречаются самые титулованные команды в Кубке Англии (у МЮ 13 трофеев, у Арсенала – 12).

В чемпионате команды находятся на соседних местах, имея по 44 очка. Арсенал лишь по дополнительным показателям находится пятым, тогда как МЮ – шестой. Это еще больше повышает градус противостояния.

Обе этих команды сейчас на ходу, жаждут побед и реабилитации за прошлые неудачи. Поэтому болельщики вправе ожидать интереснейшего, зрелищного и богатого на события противостояния на Эмирейтс.

В нынешнем сезоне команды сыграли как раз такой яркий матч в чемпионате, который завершился вничью 2:2.

Преимущество Арсенала – домашние трибуны, но за МЮ говорит победная серия – после прихода Сульшера команда выиграла семь матчей из семи.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - МЮ, который начнется в 21:55 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Кубок Англии, онлайн
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