Челси победил Тоттенхэм и сыграет с Ман Сити в финале Кубка Лиги

Победителя определила серия послематчевых пенальти.

В рамках ответного матча полуфинала Кубка английской лиги Челси дома обыграл Тоттенхэм со счетом 2:1.

Первый в гол в лондонском дерби на 27-й минуте забил французский хавбек “синих“ Нголо Канте, сыграв на подборе после углового и вколотив мяч между ног Пауло Гассинге - 1:0. После забитого мяча Челси продолжили атаковать и смогли удвоить преимущество: на 38-й минуте поединка Сезар Аспиликуэта прострелил на Эдена Азара, а бельгиец переправил мяч в ворота - 2:0.

После начала второго тайма “шпоры“ активизировались, и уже на 50-й минуте поединка фулбек Дэнни Роуз навесил в штрафную Челси на Фернандо Льоренте, а тот замкнул передачу головой и отправил мяч в сетку - 2:1.

До конца матча счет не изменился, а поскольку первый поединок выиграл Тоттенхэм, командам нужно было определить победителя в серии послематчевых пенальти.

Челси в “футбольной лотерее“ не промахнулись ни разу, а вот их соперники - дважды. Сначала Дайер пробил выше ворот, а затем Моур не смог переиграть Аррисабалагу.

Таким образом, 24 февраля Челси встретится в финале Кубка английской лиги с Манчестер Сити.

Челси — Тоттенхэм 2:1 (по пенальти — 4:2) (первый матч — 0:1)

Голы: Канте, 27, Азар, 38 — Льоренте, 50

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон — Канте, Жоржиньо, Баркли (Ковачич, 81) — Педро (Виллиан, 76), Жиру, Азар

Тоттенхэм: Гассанига — Орье, Альдервейрельд, Вертонге, Дэвис (Роуз, 33) — Сиссоко (Санчес, 80), Дайер, Уинкс — Ламела, Эриксен — Льоренте (Моура, 68)

Предупреждения: Жоржиньо, Канте, Аспиликуэта — Сиссоко