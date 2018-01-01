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Нападающий Челси решил оставить новогоднюю елку до лета

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Новогодний атрибут все еще украшает дом Альваро Мораты.
Альваро Мората
Альваро Мората
www.imagephotoagency.it

Форвард Челси и сборной Испании Альваро Мората все еще не может отойти от новогодних и рождественских праздников.

Несмотря на то, что уже почти конец января, рождественская елка до сих пор стоит в доме футболиста и его жены Аличе Кампелло.

Испанец забавно высказался по этому поводу:

“Очевидно, она останется здесь до лета“, - написал Мората на свой странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Морат сообщил главному тренеру Челси, что хочет играть за другой клуб.

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Теги: футбол, Альваро Мората, вне игры
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Источник: www.instagram.com

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