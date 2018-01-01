Нападающий Челси решил оставить новогоднюю елку до лета

Новогодний атрибут все еще украшает дом Альваро Мораты.

Форвард Челси и сборной Испании Альваро Мората все еще не может отойти от новогодних и рождественских праздников.

Несмотря на то, что уже почти конец января, рождественская елка до сих пор стоит в доме футболиста и его жены Аличе Кампелло.

Испанец забавно высказался по этому поводу:

“Очевидно, она останется здесь до лета“, - написал Мората на свой странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Морат сообщил главному тренеру Челси, что хочет играть за другой клуб.