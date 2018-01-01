Болельщики Нанта и Кардиффа почтили пропавшего Салу

Судьба игрока до сих пор неизвестна.

Фанаты валлийского Кардиффа и французского Нанта почтили аргентинского футболиста Эмилиано Салу, который пропал без вести 21 января.

Читай также: Глава поисковой службы: У Салы не было шансов выжить

В столице Уэльса перед стадионом местной команды фаны возложили шарфы, футболки и цветы, а во французской коммуне болельщики пришли на тренировку, чтобы поддержать команду.

Читай также: Игрок Севильи посвятил забитый в ворота Барселоны гол пропавшему Эмилиано Сале

Напомним, самолет, на котором Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, пропал с радаров вечером в понедельник, 21-го января. Подруга игрока предположила, что авария не была случайностью. Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с пассажирами самолета после крушения. Эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала.

Ранее стало известно, что полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета.