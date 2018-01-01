Полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета с Салой

Поисковая операция так и не принесла существенных результатов.

Полиция Гернси опубликовала официальное заявление в соцсети Twitter, где сообщила, что активные поиски пропавшего самолета прекращены.

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Отмечается, что им так и не удалось найти никаких следов пропавшего с радаров самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

“Несмотря на усиленные поиски в зоне, площадью 1,7 тыс. милей, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам так и не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.

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Мы проанализировали всю доступную информацию, и приняли непростое решение о прекращении поисковой операции. Шансы на выживание в данный момент являются невероятно низкими. Мои мысли сейчас с семьями пилота и пассажира“, - написал один из руководителей поисковой операции Дэвид Баркер.

Несмотря на то, что активный поиск был прекращен, дело остается открытым. Мы просим все судна присматриваться к возможным следам пропавшего самолета", - добавил Баркер.

Напомним, самолет, на котором Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, пропал с радаров вечером в понедельник, 21-го января. Подруга игрока предположила, что авария не была случайностью. Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с пассажирами самолета после крушения.

Ранее эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала.

