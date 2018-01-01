Сарри: Мората сообщил мне, что хочет выступать в другом клубе

Итальянский специалист заявил, что считает испанца важным игроком для Челси.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри рассказал о ситуации вокруг нападающего лондонской команды Альваро Мораты.

"Альваро обладает всеми характеристиками для игры в моей команде, но месяц назад он сообщил, что хочет играть за другой клуб.

Из-за такого ментального состояния ему трудно выкладываться на 100%. Несмотря на это, я считаю его потенциально важным игроком для Челси.

С точки зрения физики и техники Мората очень хороший футболист. Он подходит под мой игровой стиль, но за последний месяц ситуация изменилась", - цитирует Сарри The Telegraph.

В этом сезоне Мората забил 5 голов в 16 матчах АПЛ.

Напомним, ранее собощалось, что мадридский Атлетико согласовал аренду Мораты.

Срок соглашения рассчитан на полтора сезона, а его стоимость составит 7,5 миллионов евро.