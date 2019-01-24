Челси выиграет матч против Тоттенхэма: прогноз букмекеров на матч Кубка английской Лиги

Букмекеры определили фаворита в матче Челси - Тоттенхэм.

Челси примет Тоттенхэм в матче Кубка английской Лиги, который состоится в четверг, 24 января.

Букмекеры определились с коэффициентами на поединок и единогласно фаворитом матча считают подопечных Маурисио Сарри.

Так, в конторе bet365 принимают ставки на победу Челси с коэффициентом 1.65, а на успех соперника - 4.00. Ничью специалисты оценили в 6.00.

Букмекеры из William Hill также оценили победу “синих“ в 1,65, в то время, как на триумф Тоттенхэма можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничейный результат оценивается в 5.50.