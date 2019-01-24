Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Челси выиграет матч против Тоттенхэма: прогноз букмекеров на матч Кубка английской Лиги

Комментариев: 1
Букмекеры определили фаворита в матче Челси - Тоттенхэм.
Челси встретится с Тоттенхэмом
Челси встретится с Тоттенхэмом
Getty Images

Челси примет Тоттенхэм в матче Кубка английской Лиги, который состоится в четверг, 24 января.

Букмекеры определились с коэффициентами на поединок и единогласно фаворитом матча считают подопечных Маурисио Сарри.

Так, в конторе bet365 принимают ставки на победу Челси с коэффициентом 1.65, а на успех соперника - 4.00. Ничью специалисты оценили в 6.00.

Букмекеры из William Hill также оценили победу “синих“ в 1,65, в то время, как на триумф Тоттенхэма можно поставить с коэффициентом 3.80. Ничейный результат оценивается в 5.50.

Поделись:
Теги: футбол, Челси, Тоттенхэм, Кубок английской лиги, прогноз, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
    24.01.2019, 15:43
Оценка:  0
Google Bже платить $ 17,000 до $ 22,000 на місяць для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цих двох робочих місяців і заробив $ 20544 в перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя змінилося - на краще!

Перевірте, що я роблю ... >>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь