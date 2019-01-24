Эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала

Причиной аварии называют обледенение на крыльях воздушного судна.

После перерыва на ночь полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

Также в деле появились новые сведения. Эксперты по авиакатастрофам назвали возможную причину крушения воздушного судна. По их мнению, падение могло быть вызвано обледенением крыльев, что привело к зависанию в воздухе и падению в море.

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“В сообщении, которое Сала отправил с борта самолета, говорилось, что воздушное судно скоро развалится. Это является типичным признаком обледенения на крыльях“, - приводит слова экспертов The Sun.

Напомним, самолет, на котором Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, пропал с радаров вечером в понедельник, 21-го января. Подруга игрока предположила, что авария не была случайностью.

Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с пассажирами самолета после крушения.