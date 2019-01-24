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Эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала

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Причиной аварии называют обледенение на крыльях воздушного судна.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

После перерыва на ночь полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.

Также в деле появились новые сведения. Эксперты по авиакатастрофам назвали возможную причину крушения воздушного судна. По их мнению, падение могло быть вызвано обледенением крыльев, что привело к зависанию в воздухе и падению в море.

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“В сообщении, которое Сала отправил с борта самолета, говорилось, что воздушное судно скоро развалится. Это является типичным признаком обледенения на крыльях“, - приводит слова экспертов The Sun.

Напомним, самолет, на котором Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, пропал с радаров вечером в понедельник, 21-го января. Подруга игрока предположила, что авария не была случайностью.

Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с пассажирами самолета после крушения.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, авиакатастрофа, крушение, самолет, авария
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  24.01.2019, 12:39
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гость
Жаль парнишку... Лучше бы он обычным самолетом полетел. Был бы жив.
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