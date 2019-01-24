Эксперты назвали вероятную причину крушения самолета, на котором летел Сала
После перерыва на ночь полиция Гернси возобновила поиски пропавшего самолета, на борту которого находился новичок Кардиффа Эмилиано Сала.
Также в деле появились новые сведения. Эксперты по авиакатастрофам назвали возможную причину крушения воздушного судна. По их мнению, падение могло быть вызвано обледенением крыльев, что привело к зависанию в воздухе и падению в море.
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“В сообщении, которое Сала отправил с борта самолета, говорилось, что воздушное судно скоро развалится. Это является типичным признаком обледенения на крыльях“, - приводит слова экспертов The Sun.
Напомним, самолет, на котором Эмилиано Сала летел из Франции в Англию, пропал с радаров вечером в понедельник, 21-го января. Подруга игрока предположила, что авария не была случайностью.
Полиция Гернси выдвинула четыре версии произошедшего с пассажирами самолета после крушения.
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