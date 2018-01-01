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Фанаты поприветствовали новичка Челси жестким троллингом его любви к Nutella

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Любовь Гонсало Игуаина к сладкому сыграла с ним злую шутку.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
chelseafc.com

В Сети начался жесткий троллинг новичка Челси Гонсало Игуаина со стороны фанатов.

Болельщики припомнили командное фото игроков Милана, на котором 31-летний аргентинец прятал коробку с Nutella за ногой.

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После официального известия о переходе форварда фанаты создали хэштег “#HiguainIsBReady“, который стал очень популярным в социальных сетях. Мемы с Игуаином и Nutella мигом стали популярными в Сети.

Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии на эту тему:

Напомним, Гонсало Игуаин присоединился к Челси на правах аренды и проведет в команде остаток сезона.

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Теги: Гонсало Игуаин, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, фото, мемы, фанаты, прикол
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