Фанаты поприветствовали новичка Челси жестким троллингом его любви к Nutella
Любовь Гонсало Игуаина к сладкому сыграла с ним злую шутку.
В Сети начался жесткий троллинг новичка Челси Гонсало Игуаина со стороны фанатов.
Болельщики припомнили командное фото игроков Милана, на котором 31-летний аргентинец прятал коробку с Nutella за ногой.
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После официального известия о переходе форварда фанаты создали хэштег “#HiguainIsBReady“, который стал очень популярным в социальных сетях. Мемы с Игуаином и Nutella мигом стали популярными в Сети.
Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии на эту тему:
Ecco chi era l'infame #HiguainIsBReady— ErculesMilano (@Comboasesto) 23 января 2019 г.
Rt se pensi sia una lota pic.twitter.com/BGifRirnDv
Напомним, Гонсало Игуаин присоединился к Челси на правах аренды и проведет в команде остаток сезона.
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