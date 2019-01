Официально: Игуаин стал игроком Челси

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин, который первую половину сезона провел в аренде в Милане, официально стал игроком Челси.

Как сообщает пресс-служба “синих“, 31-летний аргентинец присоединился к команде на правах аренды. Гонсало будет играть под 9-м игровым номером.

Welcome to London and welcome to Chelsea, @G_Higuain! 🙌#HiguaIN pic.twitter.com/DMJN7z8YOL