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Официально: Игуаин стал игроком Челси

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Аргентинец проведет остаток сезона в Челси на правах аренды.
Гонсало Игуаин
Гонсало Игуаин
chelseafc.com

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин, который первую половину сезона провел в аренде в Милане, официально стал игроком Челси.

Как сообщает пресс-служба “синих“, 31-летний аргентинец присоединился к команде на правах аренды. Гонсало будет играть под 9-м игровым номером.

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“Когда появилась возможность присоединиться к Челси, я ею воспользовался. Мне всегда нравилась эта команда, у которой великая история, прекрасный стадион и они играют в АПЛ - чемпионате, в котором я мечтал играть“, - прокомментировал трансфер Игуаин.

Ранее сообщалось, что Гонсало Игуаин устроил прощальную вечеринку для игроков Милана.

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Теги: Гонсало Игуаин, Челси, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, аренда
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