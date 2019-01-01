Игрок Челси разозлил тренера своим походом в туалет во время матча

Андреас Кристенсен ушел со скамейки запасных и не вернулся до конца поединка с Арсеналом.

Защитник Челси Андреас Кристенсен вызвал гнев главного тренера команды Маурицио Сарри своим поступком в матче против Арсенала в рамках чемпионата Англии.

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Как сообщает The Times, датчанин покинул скамейку запасных за 15 минут до конца поединка и так и не вернулся обратно. Сам футболист объяснил свой уход походом в туалет. Сарри был взбешен непрофессионализмом своего игрока и поставил под вопрос будущее Кристенсена в команде.

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Стоит отметить, что в прошлом сезоне, до прихода Сарри в команду, Кристенсен отыграл 40 матчей за Челси во всех турнирах, а в этом он лишь раз сыграл в чемпионате и 14 раз просидел на скамейке запасных, но играл во всех матчах Челси в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что по мнению Маурицио Сарри в Челси слишком много игроков.