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Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч Кубка английской лиги

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В первом матче против Бертона украинец отметился голом.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
instagram.com/zinchenko_96/

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на ответный матч против Бертона в рамках Кубка английской лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом матче "горожане" разгромили соперника со счетом 9:0, а один из голов забил украинец. Это был дебютный гол Александра за Манчестер Сити.

Поединок Бертон - Манчестер Сити стартовал в 21:45 по киевскому времени. На данный момент счет в матче 0:0.

Ранее Александр Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в английском клубе.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Бертон, Кубок английской лиги, футбол
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