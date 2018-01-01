Зинченко попал в стартовый состав Манчестер Сити на матч Кубка английской лиги

В первом матче против Бертона украинец отметился голом.

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на ответный матч против Бертона в рамках Кубка английской лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом матче "горожане" разгромили соперника со счетом 9:0, а один из голов забил украинец. Это был дебютный гол Александра за Манчестер Сити.

Поединок Бертон - Манчестер Сити стартовал в 21:45 по киевскому времени. На данный момент счет в матче 0:0.

Ранее Александр Зинченко рассказал о необычной системе штрафов в английском клубе.