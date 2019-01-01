Сарри: На данный момент Азар не лидер в Челси

Главный тренер "аристократов" высказался о роли бельгийца в клубе.

Итальянский наставник Челси Маурицио Сарри прокомментировал игру Эдена Азара и уровень его значимости в команде.

"Эден больше индивидуалист, чем лидер. Азар, безусловно, великий игрок и он очень важен для нас. Ему по силам выиграть матч всего за пару минут. Азар действительно один из лучших футболистов в мире, но на данный момент не является лидером в Челси.

Читай также: СМИ: Игуаин пройдет медосмотр в Челси

Вероятно, Эден еще не до конца определился, хочет ли он остаться в Челси, или планирует перейти в другой клуб.", - цитирует Сарри официальный сайт лондонского клуба.

В этом розыгрыше чемпионата Англии Азар провел за Челси 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что ранее бельгийский вингер уже отвечал на критику итальянского специалиста.