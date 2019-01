Поиски пропавшего самолета приостановили на ночь

Полиция Гернси сообщила, что поиски пропавшего самолета с игроком Кардиффа Эмилиано Салой были приостановлены на ночь. Отмечается, что никаких следов обнаружено не было.

Читай также: Сала отправил из самолета голосовое сообщение, что ему страшно

"После усиленного поиска с использованием самолетов и вертолетов, а также спасательной лодки за последние девять часов мы не смогли найти никаких следов пропавшего самолета. Поиски прекращены в связи с наступлением темноты.

Завтра утром мы примем решение о продолжении поисковой операции. До этого момента никаких новостей не будет", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

