Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Поиски пропавшего самолета приостановили на ночь

Комментариев: 0
Утром будет решено о дальнейшем продолжении поисковой операции.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

Полиция Гернси сообщила, что поиски пропавшего самолета с игроком Кардиффа Эмилиано Салой были приостановлены на ночь. Отмечается, что никаких следов обнаружено не было.

Читай также: Сала отправил из самолета голосовое сообщение, что ему страшно

"После усиленного поиска с использованием самолетов и вертолетов, а также спасательной лодки за последние девять часов мы не смогли найти никаких следов пропавшего самолета. Поиски прекращены в связи с наступлением темноты.

Завтра утром мы примем решение о продолжении поисковой операции. До этого момента никаких новостей не будет", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее полиция Гернси выдвинула четыре версии случившегося с самолетом, на котором летел Эмилиано Сала.

Подруга новичка Кардиффа обвинила в произошедшем футбольную мафию.

Поделись:
Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, Кардифф Сити, футбол, вне игры, крушение, авиакатастрофа, авария, самолет
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь