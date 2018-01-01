Самолет, на котором летел Сала, принадлежал агенту Уилли Маккэю

Уилли Маккэя не представлял игрока, но помогал в осуществлении его трансфера в Кардифф.

Новичок Кардиффа Эмилиано Сало вылетел из Нанта в Кардифф на частном самолете Piper PA-47 Malibu.

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По информации The Times, воздушное судно с бортовым номером N264DB принадлежало известному агенту Уилли Маккэю. Этот агент помогал клубу в осуществлении трансфера Салы, однако не представлял интересы футболиста.

Ранее в СМИ сообщалось, что полет Салы организовал валлийский клуб, однако председатель совета директоров Кардиффа Мехмет Далман заверил, что они не организовывали перелет.

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“Мы не имеем отношения к самолету. Мы предлагали Сале забронировать билеты на рейсовый самолет, но он отказался“, - сообщил Далман.

Напомним, в понедельник, 21-го января, пропал самолет, на борту которого находился игрок Кардиффа Эмилиано Сала. Позже стало известно, что во время полета Сала отправил голосовое сообщение, заявив, что ему страшно.

Отмечалось, что в море были найдены обломки самолета, а полиция выдвинула четыре версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что подруга Салы обвинила в аварии футбольную мафию.