Форварда Фулхэма арестовали из-за драки на базе клуба

Абубакара Камара обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Нападающего Фулхэма Абубакара Камара арестовали по подозрению в нанесении телесных повреждений во время драки на базе клуба.

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По информации Daily Mail, в понедельник, 21-го января, на базу команды были вызваны полицейские из-за конфликта с участием футболиста и одного из сотрудников Фулхэма. Камара прибыл на базу, чтобы обсудить свое будущее в команде, однако дело закончилось дракой.

“Мы арестовали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений и ущерба. Он был взят под стражу в полицейском участке. Мы продолжаем расследование“, - сказал пресс-секретарь полиции Лондона.

Фулхэм на данный момент запретил Камаре посещать занятия команды и появляться на клубной базе и мероприятиях.

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Отмечается, что незадолго до этого инцидента Камара стал участником другой драки с партнером по команде Александром Митровичем. После этого наставник Фулхэма Клаудио Раньери отстранил футболиста от работы с командой и именно из-за этого 23-летний француз приехал на встречу с руководством.

Ранее сообщалось, что игрок Фулхэма умудрился получить травму, когда переобувался.