Салах неожиданно удалил свои аккаунты в социальных сетях

По словам футболиста, пришло время жить в реальном мире.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах принял решение удалить свои профили в социальных сетях Instagram и Twitter.

Перед этим египтянин сделал последнюю публикацию в Twitter: "Решение 2019-го: время общаться в реальности", а потом удалил свои аккаунты.

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По информации Mirror, есть две версии, почему Салах принял такое решение. По одной из них, египтянин таким способом попытался показать общественности, что общение вне Интернета гораздо важнее, чем сообщения в Сети.

По второй версии, у 26-летнего игрока вновь возникли проблемы с имиджевыми правами. Напомним, в прошлом году у Салаха был конфликт по этому поводу с Федерацией футбола Египта.

Ранее сообщалось, что фанаты в соцсетях раскритиковали Мохамеда Салаха за его слова о расизме.