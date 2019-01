Полиция Гернси выдвинула четыре версии случившегося с самолетом Салы

Правоохранительные органы все еще надеются найти футболиста и пилота самолета живыми.

Полиция британского острова Гернси, которая занимается поисками пропавшего самолета с новичком Кардиффа Эмилиано Салой, озвучила четыре версии развития событий на своей официальной страничке в Twitter.

Читай также: Подруга Салы обвинила в крушении самолета футбольную мафию

По одной из версий, самолет совершил посадку в неизвестном месте, где Сала и пилот не имели возможности выйти на связь. По второй версии они приземлились на воду и их подобрало проходящее мимо судно, но по какой-то причине они все еще не вышли на связь.

1/2



9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.

Читай также: Президент Нанта - о пропавшем игроке: Он добрый парень, надеюсь, его найдут невредимым

Третья версия предполагает, что самолет приземлился на воду и два его пассажира воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту воздушного судна. А по четвертой, самой пессимистичной версии событий, самолет разрушился при столкновении о воду, а Сала и пилот оказались в 11-градусной воде без каких-либо средств к спасению.

2/2



4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.

Читай также: Сала отправил из самолета голосовое сообщение, что ему страшно

Полиция уточняет, что приоритетной версией произошедшего является вариант со спасательной шлюпкой. На данный момент поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий, но полиция продолжает изучать снимки со спутников и данные мобильных телефонов в надежде найти подсказку.

2/2



The search is ongoing and a decision whether to continue will be taken later today.



Further information will be released as we have it. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.

Напомним, глава спасательной службы считает, что у Эмилиано Салы и пилота не было шанса выжить после крушения. Отмечалось, что в море были найдены обломки самолета, однако полиция заверяет, что найденные вещи не связаны с пропавшим воздушным судном.