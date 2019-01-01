Полиция Гернси выдвинула четыре версии случившегося с самолетом Салы
Полиция британского острова Гернси, которая занимается поисками пропавшего самолета с новичком Кардиффа Эмилиано Салой, озвучила четыре версии развития событий на своей официальной страничке в Twitter.
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По одной из версий, самолет совершил посадку в неизвестном месте, где Сала и пилот не имели возможности выйти на связь. По второй версии они приземлились на воду и их подобрало проходящее мимо судно, но по какой-то причине они все еще не вышли на связь.
1/2— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
9.30am
We are searching based on four possibilities:
1. They have landed elsewhere but not made contact.
2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact
3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board
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Третья версия предполагает, что самолет приземлился на воду и два его пассажира воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту воздушного судна. А по четвертой, самой пессимистичной версии событий, самолет разрушился при столкновении о воду, а Сала и пилот оказались в 11-градусной воде без каких-либо средств к спасению.
2/2— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.
Our search area is prioritised on the life raft option.
More updates as information becomes available
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Полиция уточняет, что приоритетной версией произошедшего является вариант со спасательной шлюпкой. На данный момент поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий, но полиция продолжает изучать снимки со спутников и данные мобильных телефонов в надежде найти подсказку.
2/2— Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 января 2019 г.
The search is ongoing and a decision whether to continue will be taken later today.
Further information will be released as we have it.
Напомним, глава спасательной службы считает, что у Эмилиано Салы и пилота не было шанса выжить после крушения. Отмечалось, что в море были найдены обломки самолета, однако полиция заверяет, что найденные вещи не связаны с пропавшим воздушным судном.
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