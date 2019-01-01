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Полиция Гернси выдвинула четыре версии случившегося с самолетом Салы

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Правоохранительные органы все еще надеются найти футболиста и пилота самолета живыми.
Эмилиано Сала
Эмилиано Сала
instagram.com/emilianosala9/

Полиция британского острова Гернси, которая занимается поисками пропавшего самолета с новичком Кардиффа Эмилиано Салой, озвучила четыре версии развития событий на своей официальной страничке в Twitter.

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По одной из версий, самолет совершил посадку в неизвестном месте, где Сала и пилот не имели возможности выйти на связь. По второй версии они приземлились на воду и их подобрало проходящее мимо судно, но по какой-то причине они все еще не вышли на связь.

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Третья версия предполагает, что самолет приземлился на воду и два его пассажира воспользовались спасательной шлюпкой, которая была на борту воздушного судна. А по четвертой, самой пессимистичной версии событий, самолет разрушился при столкновении о воду, а Сала и пилот оказались в 11-градусной воде без каких-либо средств к спасению.

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Полиция уточняет, что приоритетной версией произошедшего является вариант со спасательной шлюпкой. На данный момент поисковая операция приостановлена из-за ухудшения погодных условий, но полиция продолжает изучать снимки со спутников и данные мобильных телефонов в надежде найти подсказку.

Напомним, глава спасательной службы считает, что у Эмилиано Салы и пилота не было шанса выжить после крушения. Отмечалось, что в море были найдены обломки самолета, однако полиция заверяет, что найденные вещи не связаны с пропавшим воздушным судном.

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Теги: Эмилиано Сала, Кардифф, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, Кардифф Сити, вне игры, футбол, самолет, крушение
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